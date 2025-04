Mobilieri Ponsacco vince 1-0 contro Fucecchio: Andreotti decisivo

MOBILIERI PONSACCO

1

FUCECCHIO

0

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Regoli, Crecchi (11’ st Fisher), Burato, Mancini, Gemignani, Pini (11’ st Marinai), Borselli, Andreotti (43’ st Di Giulio), Pallecchi (42’ st Tamarchio) Morana (25’st Riccomi). All. Bozzi.

FUCECCHIO: Fiaschi, Gheladoni, Iommazzo, Leccetti, Malanchi, Nannetti, Guerrucci (3’st Melani), Cenci, Fiorini (10’stShillaku), Rigirozzo, Sciapi. A disp. Del Bino, Agostini, Geniotal, Orsucci, Arapi, Paradiso, Compagnucci, All. Targetti.

Arbitro: Cavalieri di Treviglio.

Marcatore: 4’ st Andreotti.

Note: angoli: 7 a 4. Spettatori 100.

PONSACCO - Lo stadio Pagni di Peccioli ospita per la seconda volta, per scelta della società rossoblu, la squadra dei Mobilieri Ponsacco in una partita decisiva per l’assegnazione dove giocare i playout. La squadra ponsacchina conquista la quarta vittoria casalinga in questo campionato e si aggiudica la partita di spareggio con il Certaldo il 27 aprile fra le mura di casa avendo raggiunto 33 punti, contro i 31 del Certaldo che ha pareggiato sul campo della Cuoiopelli.

Classica gara di fine torneo importante solo per i rossoblu, giocata con grande fair play dalle due formazioni, e proprio per questo si è assistito ad un match con trame e soluzioni apprezzabile sotto il profilo tecnico. Poche novità fra i Mobilieri con Burato leader a centrocampo e Pallecchi e Andreotti in attacco. Il Fucecchio ha risposto con Malanchi in regia e Fiorini e Sciapi sul fronte offensivo . Prima frazione equilibrata con Andreotti al 5’ e Sciapi al 12’ a chiamare i portieri alla deviazione. Rischio per il Fucecchio al 36’ per l’indecisione al rinvio di Fiaschi contrato da Borselli. Determinante l’avvio della ripresa e risultato sbloccato al 4’ quando Andreotti di testa anticipa la difesa bianconera e centra la rete su assist di Crecchi. Il vantaggio rincuora Mancini e compagni ed appassisce la reazione ospite. Cosi ci sono volute due paratone di Fiaschi per mandare in bianco Morana al 11’ e 17’. Un sussulto si è avuto al 21’ quando in proiezione offensiva Ghelardoni mirava l’angolo basso ma Lampignano, con generoso slancio a terra, deviava in corner. Il risultato era già scritto.

Luciano Lombardi