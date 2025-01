Mobilieri, un solo punto. Fallito il match spartiacque

MOBILIERI PONSACCO

Mobileri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi. Burato (41’ st Pini), Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Morana (16’ st Riccomi), Imbrenda (21’st Pallecchi). A disp. Campinotti, Pisani, Di Giulio, Fischer, Guerrucci, Marrocco. All. Tocchini.

Certaldo: Gasparri, Ciappi (16’ st Piochi), Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Bettoni (36’ st Pieracci) Mearini (26’ st Cenni), Boumarouan, Cito. A disp.: Mengoni, Usai, Vanni, Lo Guzzo, Iasbarrone, Corsi. All.: Corsi.

Arbitro: Armenia di Ragusa (Lazzareschi-Biondi).

Note: Espulso al 35’st Fulignati vice del Certaldo.

Era stata annunciata come partita spartiacque la gara fra i rossoblù di Tocchini e i viola di Corsi, in quanto entrambe le formazioni confinate nella zona play out con la minaccia incombente della retrocessione. Nelle previsioni della vigilia, la bilancia era favorevole al Certaldo che poteva vantare tre vittorie in trasferta, (Perignano, Castelnuovo e Pontebuggianese), mentre per i Mobilieri, una solo sorriso in casa contro la Cuoiopelli. Ma i risultati della prima di ritorno riallineavano le previsioni in quanto il Ponsacco aveva vinto in casa della Pro Livorno mentre il Certaldo era stato sconfitto in casa dalla Massese. E’ terminata senza reti una partita con scarsi contenuti tecnici con i ponsacchini che centrano l’ottavo pareggio stagionale (record del girone) e il Certaldo che incassa il primo pareggio in trasferta. Squadra che vince non si tocca e Mister Tocchini presenta lo stesso undici vincente a Livorno, ma meno intraprendente del precedente anche per la tenacia del Certaldo non facile da superare, e pronto a ripartire ma con altrettanti scarsi risultati. Anonima prima frazione. Ripresa appena più movimentata con i rossoblù a cercare gloria con Colombini al 31’ che spara alto da buona posizione. Poi al 36’ un bel tiro centrale di Borselli dal vertice costringe Gasparri a sporcarsi la maglia annunciando un finale a tinte bianche.

Luciano Lombardi