Mobilieri, un’altra batosta. Ko nello scontro diretto

Mobilieri Ponsacco

0

Real Forte Querceta

2

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Italiano, Panattoni, Nieri, Grea, Brondi (15’ st Fischer), Sivieri (8’ st Milli), Bologna, De Vito, Borselli, Regoli (15’ st Bardini). A disp. Falsettini, Fasciana, Matteoli, Innocenti, Milani, Mogavero. All. Bozzi.

Real Forte Querceta: Gatti, Maccabruni, Giubbolini, Gemmi (48’ st Tomaselli), Tognarelli, Masi, Bucchioni, Giuliani (8’ st Pecchia), Pegollo (42’ st Podesta), Advillari (39’ st Michelucci), Flores Heatley (25’ st Gabrielli). A disp. Luci, Del Pino, Lepri, Vietina,All. Buglio.

Arbitro: Bonasera di Enna (Troina-Alinelli).

Marcatori: 11’pt Masi, 38’st Pegollo.

Note: Amm. Giubbolini, Sivieri, Gemmi, Pecchia, Milli, Brondi, Bardini, Macabruni. Espulso 35’st Bucchioni doppio giallo. Angoli:2 a 5. Rec. 0pt - 8 st. Spettatori 250.

Le speranze dei Mobilieri di poter invertire il trend negativo dei risultati non è riuscito nemmeno contro il Real Forte Querceta squadra anch’essa in lotta nella zona per la salvezza. Mister Bozzi ha provato la scommessa sulla soluzione a tre punte, Panattoni-Sivieri-Nieri, ma la blindata Real ha coperto con energia. Non solo ma ha spinto forte e con precisione nella zona mediana guadagnando campo imponendo gioco con continuità forzando in attacco con Pegollo e Heatley. Purtroppo il fim che si e svolto contro gli uomini di Buglio è un deja vu con i ponsacchini alle corde per quasi tutto il primo, colpiti inesorabilmente all’11’ per l’ennesima volta con un gol di testa su spiovente dalla bandierina ad opera di Masi. Francamente i Mobilieri non hanno trovato alternative al lancio verticale, e sopratutto hanno mancato di precisione e di quella cattiveria agonistica necessaria per simili partite. Anche se Panattoni ha sprecato una palla gol al 17, ma Fontanelli aveva già salvato su Heatley al 3’, volando poi all’incrocio su cannonata di Pegollo al 33’. Nella ripresa i rossoblù hanno tirato fuori gli artigli e i cambi operati da Bozzi hanno creato suggestione al Real e Nieri ha sprecato al 3’ e di testa al 26’. Gli avversari hanno operato di rimessa e Fontanelli ha neutralizzato una bomba di Pegollo al 12’ che ha realizzato il facile raddoppio al 38’. Finale amaro per i rossoblù ha hanno visto annullato anche un gol di Bardini al 41’ per offside.

Luciano Lombardi