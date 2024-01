Modena Cavezzo, l'Elledì Fossano ospite al PalaCavezzo

Comincia dalle mura amiche del PalaCavezzo oggi alle 18 il girone di ritorno del Modena Cavezzo in A2 Elite. I gialloblù ricevono l’Elledì Fossano quinta della classe, che all’andata aveva battuto 5-2 Amarante e compagni al debutto, perdendo poi a tavolino per aver schierato un giocatore squalificato. Da allora l’Elledì ha perso solo altre 2 gare e sarà un avversario tosto per il Modena Cavezzo terz’ultimo, che in casa non vince da 3 mesi (14 ottobre con Pistoia). "Stiamo ancora lavorando su quello che è successo sabato scorso nella sconfitta col Leonardo – spiega coach Sapinho – abbiamo regalato un tempo agli avversari ed è una cosa che non può più succedere, sembra che dobbiamo prendere sempre degli schiaffi per reagire ma non è possibile affrontare le partite in questo modo, dobbiamo trovare la nostra giusta inquadratura e mi prendo le responsabilità io in primis. L’Elledi è una squadra molto forte sulle palle inattive, ha tanti italiani bravi, gli stranieri anche, il loro mister Giuliano ha plasmato il team da tanti anni e quindi si conoscono benissimo, pressano molto alti, giocano bene, fanno molta transizione". Nei gialloblù squalificato Jezin, sono out anche Matarese e Vlasi.

Le altre gare: Altovicentino-Lecco, Saints-Cdm, Mestre-Petrarca, Altamarca-Pistoia, Pordenone-Leonardo, rip. Fenice.

Classifica: Petrarca 32, Pordenone e Altamarca 25, Leonardo 23, Elledì e Cdm 21, Fenice e Mestre 17, Lecco 16, Saints 12, Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.