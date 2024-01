Molinense a tutto gas . Salvadori innesto top E ora il Firenze Sud

Momento felice per la Molinense che centra la quarta vittoria consecutiva e si porta al terzo posto in classifica nel girone I di Seconda categoria. La Molinense si è rinforzata con l’arrivo, nel mercato invernale, del centrocampista Alessio Salvadori (nella foto) proveniente dalla Settignanese (domenica scorsa a segno contro il Firenze City, gli altri due gol del capitano Gioele Galeotti). Salvadori sta dando un rinforzo di qualità e quantità alla squadra allenata da Fabian Cecchi. Hanno lasciato Molino del Piano il centrocampista Fantechi e il portiere Innocenti passati a Le Sieci in prestito, mentre La Rocca lascia l’attività. Domenica trasferta a rischio per la Molinense sul campo del Firenze Sud, con gli ospiti che avranno numerosi tifosi al seguito.

Da parte sua il Firenze Sud ha rinforzato la squadra con il ritorno in maglia rossoblù dell’esterno Matteo Tognelli, ex Sestese e dell’attaccante Collacchioni ex Cubino. "Siamo in cerca di riscatto - afferma il presidente Bobo Gori - per centrare una tranquilla salvezza che è il nostro obiettivo stagionale".

F. Que.