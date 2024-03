Momento complicato. Romagnoli: "Tolentino, questi risultati non rispecchiano il valore della rosa»

Il Tolentino attraversa un "momento non esaltante", come lo ha definito il presidente Marco Romagnoli dopo la sconfitta interna con l’Urbino, e "vanno ritrovate le giuste motivazioni per invertire la rotta – sono le sue parole – perché non in linea con il valore dell’organico". La squadra è stata contestata dai tifosi al termine della gara di domenica, anche duramente. "Fa parte dei rituali che caratterizzano i rapporti tra la tifoseria più accesa e la squadra, e il club – ha spiegato Romagnoli – in un periodo di particolare frustrazione dopo il ko nel derby con la Maceratese. Purtroppo ci si attendeva dai ragazzi un colpo d’ala per un pronto riscatto, ma non c’è stato. Così da parte dei sostenitori è arrivata la richiesta di maggior impegno e dedizione nei confronti della maglia che indossano. Tutto qui, nulla di clamoroso. Nel calcio ci sta".

Il tecnico Matteo Possanzini, rientrato in panchina per il match con l’Urbino dopo la squalifica, ha sottolineato che la squadra si è innervosita dopo aver subito il gol e ha perso la sua identità: "Sotto di un gol, abbiamo perso fiducia e serenità e questo ha condizionato la nostra prestazione – ha detto – e quindi il motivo alla base della sconfitta è più mentale che tattico o atletico. A livello emotivo ci siamo un po’ staccati dalla contesa e di questo mi assumo le responsabilità come allenatore. Penso che potremo uscire da questo momento solo dando ciascuno di noi il meglio di sé. Lo stiamo già facendo, ma dovremo farlo ancora di più. Ora la difficoltà maggiore è quella di raccogliere i pezzi e rimettere tutto bene insieme".

m. g.