Momento critico per il Gubbio: in casa della Pianese perde 3-1

Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Il momento è critico per il Gubbio. Il 3-1 subìto in casa della Pianese è un altro boccone amaro da ingoiare per Taurino e i suoi ragazzi, che ancora una volta si dimostrano molli, senza mordente e con poche e confuse idee da portare in campo. I padroni di casa, invece, aggrediscono subito il match e passano subito avanti. Al 9° tentativo di Colombo respinto da Venturi, Nicoli la rimette in mezzo a centro area dove c’è Mastropietro che colpisce di testa e insacca l’1-0. Il Gubbio affida la propria reazione al mancino di Rosaia un paio di minuti dopo, ma sulla conclusione ravvicinata Boer mette in corner. La squadra di Taurino fa la solita fatica a costruire e a rendersi pericolosa negli ultimi venti metri, subendo anche la forte aggressione di una Pianese che si conferma squadra ostica, soprattutto nel proprio stadio. La chance più importante degli umbri arriva infatti da un calcio di punizione dai 25 metri di Corsinelli al 35°: il suo collo esterno destro scavalca la barriera ma sfiora solo il palo. Proprio quando il Gubbio sembrava in crescita, però, i bianconeri raddoppiano, grazie al super assolo di Colombo che, al 41°, arriva al limite e scarica un bolide all’incrocio imprendibile per Venturi. Nell’intervallo escono Rocchi e Proietti per Signorini e Rovaglia, ma al 55° Proietto impegna Venturi con il mancino dal limite. Gli episodi per riaprirla ci sono, ma al 60° è Rovaglia a sprecare, mentre sei minuti dopo Boer mette in corner un insidioso destro al volo di Zallu. I rossoblù capitolano al 76°: dopo un flipper in area, Proietto calcia al volo ma colpisce Colombo che, da terra e involontariamente, beffa Venturi, chiudendo definitivamente la partita.

Tabellino

PIANESE-GUBBIO 3-1

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Indragoli (st 39’ Remy), Polidori, Pacciardi; Boccadamo (st 39’ Da Pozzo), Proietto (st 34’ Falleni), Simeoni, Nicoli; Mastropietro (st 23’ Odjer), Colombo; Mignani (st 34’ Sorrentino). All. Prosperi A disp. Filippis, Reali, Frey, Papini, Chesti, Spinosa, Barbetti, Capanni.

GUBBIO (3-5-2): Venturi; Tozzuolo, Rocchi (st 1’ Signorini), Pirrello (st 28’ Iaccarino); Zallu (st 28’ David), Rosaia, Proietti (st 1’ Rovaglia), Faggi, Corsinelli; Fossati, Giovannini (st 33’ Maisto). All. Taurino A disp. Bolletta, Stramaccioni, Sportolari.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Hader-Bettani)

MARCATORI: pt 9’ Mastropietro, 41’ Colombo, st 31’ Colombo, 42’ Rovaglia.

NOTE: corner 6-4; ammoniti: Rocchi, Giovannini, Pacciardi, Iaccarino, Faggi; recupero pt 2’; st 4’.