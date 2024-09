Momento delicato per i giallorossi. Filippi: "La Recanatese è resiliente. Usciremo da questa situazione»

Essendo arrivati appena alla quarta giornata non si possono "caricare" le partite di significati che, al momento, sono ancora assolutamente prematuri. Però che non avendo nulla nel carniere per la Recanatese l’inedito derby con l’Atletico Ascoli di dopodomani è enormemente importante e sarà essenziale dare un segnale forte, stavolta non solo dal punto di vista delle prestazioni che più o meno ci sono sempre state: "verissimo, contano i punti – ci dice il tecnico Giacomo Filippi – ma nel 99 per cento dei casi questi vengono proprio con gare di cuore e di testa. I ragazzi hanno bisogno di raccogliere quanto meriterebbero con il loro lavoro quotidiano e siamo totalmente concentrati sull’obiettivo".

Contraccolpi dal lato morale dopo gli ultimi risultati la doppia trasferta poco fortunata?

"È normale che un po’ in tutti noi ci siamo del rammarico, però il gruppo è sul pezzo e sta dando prova di grande abnegazione per cui la fiducia è intatta".

Il prossimo avversario però è da prendere con le molle. L’organico è di livello con i vari Maio, Vechiarello, Ciabuschi, D’Alessandro ed un ex che pare abbia il dente un po’ avvelenato come Minicucci.

"Ho visto le loro tre partite e devo dire che è una squadra che mette in campo delle idee. Il loro allenatore (il giovane Simone Seccardini, appena quarantenne ndr) sta lavorando egregiamente e siamo consapevoli che ci aspetterà una partita difficile".

Si potrebbero profilare qualche novità dal mercato?

"Siamo questi ed andiamo avanti con questi. Sono assolutamente mentalizzato sui ragazzi che ho a disposizione. A loro non posso rimproverare nulla, come accennavo, per un impegno che è sempre costante e massimale. Usciremo da questa situazione difficile, la resilienza non ci fa difetto".

Intanto Ferrante, da oggi, dovrebbe timidamente riprendere con il gruppo dopo aver svolto, in questi giorni, un lavoro individuale. Il tecnico deciderà in extremis, dopo la consueta rifinitura di sabato mattina, se convocarlo o meno pur se vederlo in campo domenica è al momento molto poco probabile.

Ricordiamo che è possibile acquistare i tagliandi della partita sul circuito Vivaticket e nella rivendita autorizzata alla Tabaccheria Menghini ex zona Eko. Biglietti che non sono disponibili al botteghino dello stadio nel giorno della gara. È d’altronde il momento di fare "fronte comune", adesso più che mai.