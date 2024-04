Momento magico Carrarese a Recanati per incassare i tre punti Morosini e Giannetti ok A entrambi mancano solo minuti nelle gambe per essere al pieno dell’efficienza

A Recanati per vincere. La Carrarese, fedele alla propria vocazione offensiva, andrà nelle Marche domenica per ottenere quella vittoria in trasferta che ormai le manca da quasi due mesi e che le è sfuggita all’ultimo minuto di recupero sia ad Ancona sia a Pescara. La squadra azzurra in questo girone di ritorno sta facendo cose magnifiche ed ha la possibilità di superare la soglia dei 34 punti, raggiunta nel girone d’andata, che rappresenta il suo miglior score di sempre in Serie C. Ieri gli apuani si sono sottoposti ad una doppia seduta di lavoro. Gli allenamenti proseguiranno adesso con sedute singole sino a sabato mattina quando nel pomeriggio è previsto il trasferimento a Recanati.

A livello di organico si è normalizzata la situazione con Morosini e Giannetti che sono rientrati in gruppo a tutti gli effetti. A entrambi adesso manca soltanto di rimettere minuti nelle gambe per essere al pieno dell’efficienza. Sicuramente il loro recupero consentirà a mister Calabro di avere qualche alternativa in più in attacco dove finora ha avuto un po’ gli uomini contati dovendosi “inventare“ prima Schiavi e poi Della Latta in posizione più avanzata, da guastatori offensivi. Il “tridente“ composto da Capello, Finotto e Panico sta dando risposte importanti ma avere ricambi del genere è un valore aggiunto. Morosini è elemento ideale per giostrare da sotto punta, Giannetti può far rifiatare Capello sostituendolo come terminale offensivo. L’unico contrattempo resta lo stop di Nicolas Schiavi, leader indiscusso del centrocampo azzurro e titolare quasi inamovibile in stagione. L’infortunio muscolare in cui è incappato richiederà 30/40 giorni per il recupero. L’argentino potrebbe tornare a disposizione per l’ultima di campionato con il Pontedera ma l’obiettivo è di riaverlo per i playoff.

Restando terza la Carrarese entrerebbe in scena al primo turno della fase nazionale, il giorno 11 maggio, potendo contare su un paio di settimane di stacco dalla fine della regular season. Se poi riuscirà a rientrare tra le migliori classificate verrà inserita tra le teste di serie. Questo le consentirebbe di giocare in casa la gara di ritorno e di passare il turno in caso di pareggio nelle due partite visto che non sono previsti né tempi supplementari né rigori. Fare un pensierino al secondo posto, invece, risulta proibitivo in virtù degli 8 punti di vantaggio della Torres. Ad un crollo verticale dei sardi, difficilmente ipotizzabile, dovrebbe far dar contraltare un en plein di vittorie dei marmiferi.