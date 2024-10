Monologo Mesola, un cammino inarrestabile. La Comacchiese si lancia all’inseguimento

Si interrompe in riva al Po la bella serie positiva della Centese. Dopo il vantaggio iniziale con Pirreca, ha tenuto testa a un Mesola solido e ben organizzato. Nella ripresa,però la capolista è riuscita a ribaltare il risultato con due ottime ripartenze, nel momento di maggior pressione biancoceleste. Complimenti a loro per la prestazione e un applauso ai ragazzi di Ciro Di Ruocco, che hanno dato tutto fino all’ultimo minuto. La Centese è stata scavalcata in classifica dalla Comacchiese, oltre che dal Lagaro e dalla Valsanterno. Ricordiamo che il turno infrasettimanale di domani sera contro l’Atletico Castenaso, alle 20.30, si giocherà al comunale di San Matteo della Decima per il perdurare della mancanza di illuminazione dello stadio di Cento. Per il Mesola è la settima vittoria consecutiva su otto partite disputate: "E’ lo spirito giusto se vogliamo continuare a stare in alto – afferma Oscar Cavallari, l’allenatore – Contro un avversario ostico come la Centese abbiamo fatto un’ottima prestazione. Nonostante in gol a freddo, la squadra ha reagito, ha giocato una mezz’ora di alto livello e nel secondo tempo ha messo i gol che ci servivano. Sono soddisfatto: abbiamo dimostrato consapevolezza. E possiamo crescere ancora".

La Comacchiese ha approfittato del passo falso della Centese ed è salita al terzo posto. A Porto Garibaldi ha vinto e convinto contro la squadra di Sergio Rambaldi. "Abbiamo iniziato un po’ contratti, poi ci siamo sciolti e siamo usciti alla distanza – commenta il direttore generale Alessandro Farinelli – pur senza Marongiu, Gordini e Gherlinzoni a mezzo servizio. Senz’altro una prova di forza del gruppo. Adesso dobbiamo dare continuità: l’obiettivo di minima è il raggiungimento dei play off, ma senza escludere nulla". Da un derby all’altro per la Comacchiese, domani affronterà in trasferta il Consandolo, sconfitto di misura dal Bentivoglio. Una sconfitta che brucia: "Non meritavamo di perdere – racconta il presidente Luigi Maggi – un’ingenuità ci è costato il risultato al 90’. Errore che non possiamo ripetere contro la Comacchiese". Il Consandolo doveva giocare a Santa Maria Codifiume, ma le condizioni del terreno di gioco sono proibitive, gli argentani dovrebbero ripiegare su Lagosanto. Chiudiamo con il derby disputato a Porotto, con una prova di forza della X Martiri, che ha travolto la Portuense. "Abbiamo disputato un primo tempo spettacolare, dominando la Portuense – ricorda Davide Bolognesi, l’allenatore – Speriamo di avere svoltato: l’obiettivo resta la salvezza raggiunta il prima possibile".

Franco Vanini