Monsummano lanciato verso i playoff: "Al completo abbiamo valori importanti"

Continua il momento positivo dell’Intercomunale Monsummano, che batte per 2-1 il Viaccia, e che si porta così a quota 27 punti, nella classifica del girone A di Promozione. La zona playoff adesso è vicinissima, e dista un solo punto. La vittoria conquistata sul campo della squadra pratese arriva grazie ai gol segnati da Citti e Sordi, realizzati a cavallo tra il primo ed il secondo tempo, e viene salutata dal diesse amaranto Daniele Fanucci: "Non era scontato riuscire a ripartire nel 2024, così come avevamo finito il 2023 – le sue parole –; siamo stati bravi e abbiamo fatto una bella partita. Il Viaccia è una buona squadra, e lo dimostra anche la posizione che per adesso occupa in classifica. La vittoria conquistata sul loro campo, dimostra inoltre che siamo una buona squadra, con degli ottimi valori. Si spera di continuare su questo percorso intrapreso".

Sul prosieguo della stagione, e sull’ottimo lavoro sin qui svolto dalla squadra, il dirigente dell’Intercomunale Monsummano ha speso queste considerazioni: "I risultati fin qui ottenuti dimostrano che abbiamo una buona squadra. Si spera che non ci siano particolari intoppi, da qui in avanti, e che si possa andare avanti così, visto che, come si dice molto spesso, l’appetito vien mangiando. Stiamo recuperando quei ragazzi che per adesso sono rimasti fuori per infortunio. Ciò ci fa ben sperare, per tutto quello che ci attenderà nel corso del girone di ritorno". Simone Lo Iacono