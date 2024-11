Monsummano, salta la panchina. Esonerato il tecnico Fanucchi

Jacopo Fanucchi non è più l’allenatore dell’Intercomunale Monsummano. La notizia è stata ufficializzata ieri, tramite un comunicato della società amaranto, apparso sulla pagina Facebook della squadra monsummanese. Il breve messaggio recita: "La Società comunica di aver esonerato mister Jacopo Fanucchi. Jacopo, grazie per tutto il tuo lavoro svolto in questi tre mesi; hai dimostrato tanta serietà, professionalità e dedizione; ti auguriamo le migliori fortune sportive". Fanucchi era arrivato a Monsummano Terme lo scorso mese di giugno. Dopo aver smesso col calcio giocato, aveva iniziato la carriera di allenatore e si era messo in luce con le formazioni giovanili della Lucchese. All’inizio di questa estate era arrivata la chiamata di Daniele Fanucci, il direttore sportivo con il quale aveva vinto un campionato di Promozione con il Ponte Buggianese, che lo aveva scelto per sostituire Mirko Matteoni, il mister che aveva riportato in Promozione gli amaranto.

L’Intercomunale Monsummano ha costruito una buona squadra, almeno sulla carta, ingaggiando profili di livello come Maiorana, Guarisa e Foresta e mantenendo l’ossatura della squadra che aveva sfiorato i play-off. L’ambiente si aspettava di fare un campionato di vertice, e invece è arrivata l’eliminazione precoce dalla Coppa Italia, preludio a un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative, con ben cinque sconfitte subite nelle prime sei giornate. La prima vittoria è stata festeggiata il 3 novembre scorso, grazie al 3-0 centrato contro il Viaccia. Con questo successo sembrava che le cose si fossero finalmente messe bene per l’Intercomunale, che nelle ultime quattro gare aveva conquistato sei punti, frutto delle già citata vittoria alla quale erano seguiti tre pareggi, l’ultimo dei quali ottenuto domenica in casa del Firenze Ovest. Ed invece, nonostante questa mini-striscia di risultati utili – è arrivata la notizia dell’esonero di Fanucchi, che lascia aperto ogni scenario sul suo possibile successore. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo tecnico, che dovrà fare uscire dalla zona play-out gli amaranto: verosimilmente esordirà in campionato domenica allo "Strulli" contro la capolista Pietrasanta.

Simone Lo Iacono