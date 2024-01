Montalcino cade contro il Fiesole: brutta sconfitta al 'Bianchini'

MONTALCINO

0

FIESOLE

1

MONTALCINO: Cicino, De Iorio Federico, Ciolli (23’ Gugliotta), Pittalis, Bonsi, Trombesi, Palumbo, De Iorio Francesco (58’ Berardi), Acatullo, Layani, Vichi (61’ Spada). Allenatore Cinelli.

FIESOLE: Raveggi, Paggetti (60’ Failli), Marchi, Martini (78’ Labardi), Meini, Fantechi, Rachidi, Russo (70’ Melosi),, Gigli, Renna (82’ Toccafondi), Forconi (50’ Maretti). Allenatore Selvaggio.

Arbitro Rosini di Arezzo.

Rete: 12’ Forconi.

MONTALCINO – Brutta partita e brutta sconfitta al ‘Bianchini’ per il Montalcino che dà l’impressione di essere in caduta libera. E’ stata una partita priva di emozioni, con i fiorentini comunque più ordinati. Tutta la gara si può riassumere nell’episodio del 12’: il Fiesole è in avanti e conclude l’azione con due tiri consecutivi parati da Cicino. Sulla nuova conclusione Cicino interviene ancora ma l’assistente Norgiolini, fra le proteste dei locali, dice che la palla è oltre la linea e l’arbitro convalida. La ripresa vede il Montalcino deciso a riaprire i giochi e per oltre mezzora si gioca nella metà campo dei fiorentini ma senza esito.

Andrea Falciani