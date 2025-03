Montecatini e Lampo Festa salvezza per due

LARCIANESE2CASALGUIDI2

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Antonelli (38 st Lo Russo), Marianelli, Tafi, Bagni, Iannello, Salerno, Ba (10 st Ndiaye), Ferraro, Tersigni (10 st Sarti, 25 st Vallesi). A disp. Cannizzaro, Capetta, Maarouf, Romani. All. Cerasa

CASALGUIDI Giuntini, Taddei (33 st Zoppi), Menichetti (34 st Puccianti), Cortonesi (28 st Bezzini), Cappellini, Massaro (41 st Muraca), Sellaroli (17 st Dani), Al. Bonfanti, Mallardo, Paccagini, An. Bonfanti. A disp. Cappioli, Fusco, Ceccarelli. All. Benesperi

ARBITRO Zmau di Prato

MARCATORI 11’ pt Cappellini, 13 st Sarti, 16 st Iannello, 45 st Mallardo (r)

LARCIANOFinisce in parità l’atteso derby pistoiese tra Larcianese e Casalguidi. Punto vitale per i canarini, virtualmente salvi grazie alla forbice dalla penultima: all’ultima giornata basterà un pari nel confronto diretto. E servirà un pari anche ai viola, per blindare i playoff. Gli ospiti sono passati in vantaggio all’undicesimo con una rete segnata da Cappellini, che ha deviato in rete un corner. Al 28 minuto Ferraro si libera del suo diretto avversario e conclude con un violento rasoterra, ma il portiere del Casalguidi è attento. Nella ripresa, dopo una traversa colpita da Bonfanti, la Larcianese reagisce con forza allo svantaggio: al 13’, su una palla proveniente da calcio d’angolo, Sarti di testa devia la palla in rete. Tre minuti dopo i viola passano in vantaggio con Iannello al termine di un’azione personale: scatto sulla destra, diretto avversario saltato e sinistro chirurgico che supera Giuntini. Al 19’ viene però espulso Bagni per doppia ammonizione. In inferiorità numerica, la Larcianese soffre. Al 37’ Vallesi salva sulla linea di porta un tiro scagliato da fuori area da Bonfanti. I gialloblù insistono a testa bassa e all’ultimo minuto della partita il Casalguidi pareggia con un rigore, trasformato da Mallardo.

Massimo Mancini