Montefano. Amadio: "Disputata una grossa prova»

"Abbiamo fatto una grossa prestazione, dispiace per il risultato finale". Peppino Amadio, allenatore del Montefano, sul parla del match casalingo contro la Maceratese in cui i viola si erano portati in vantaggio con il gol messo a segno da Galeotti (foto). "Potevamo essere più attenti – aggiunge – in occasione del pareggio avvenuto nei minuti finali del primo tempo, c’è anche da dire che contro la Maceratese qualcosa si concede. Poi, a inizio ripresa, abbiamo anche avuto la possibilità per riportarci in vantaggio, ma non ci siamo riusciti". Alla fine il Montefano non riesce a muovere la classifica, ma rimane la buona prestazione che fa ben sperare per il futuro. "Sul piatto della bilancia – spiega – abbiamo messo tanta intensità, del resto non avevamo alternative contro i biancorossi. Sono soddisfatto dalla prova, ce la siamo giocata a viso aperto contro un avversario forte". La Maceratese ha sfruttato il rigore per incassare i tre punti. "In quell’occasione si è vista l’esperienza di Cognigni".

Ora la classifica sarà ridisegnata dopo l’esclusione del Fano con il Fabriano Cerreto che . "Sapevamo – anticipa Amadio – che la strada sarebbe stata ancora lunga, a prescindere dal risultato della partita contro la Maceratese. Ci servono ancora dei punti e la strada è lunga, ci sarà quindi da lottare fino alla fine. Questa prestazione però ci fa ben sperare per i prossimi impegni". Da oggi i viola prepareranno la trasferta a Montegranaro dove ci sarà la necessità di muovere la classifica, anche se al momento non ci sarà il playout tra la penultima e la quintultima essendoci 11 punti di differenza.

Ma adesso c’è da riprendere il cammino e prepararsi alla prossima gara a Montegranaro, reduce dal successo sul campo del Matelica e che all’andata aveva vinto 1-3 a Montefano.