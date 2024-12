Montefano. Bonacci: "Adesso serve continuità di risultati e prestazioni»

"Dobbiamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni, ma domenica ci capita un cliente davvero scomodo". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, si riferisce al match casalingo contro la Sangiustese. "Loro – spiega – ancora non sono riusciti a dare continuità al percorso, ma sono convinto che sono sulla strada buona e che a fine stagione li troveremo nelle zone alte della classifica". Il presidente chiede massima attenzione ai giocatori. "Quella è indispensabile in ogni occasione perché in Eccellenza non ci sono partite semplici. Non dobbiamo commettere qualche passo indietro rispetto alle ultime prestazioni". I viola sono reduci dai successi su Atletico Mariner e Matelica, e così la sfida alla Sangiustese rappresenta un esame. "Ci attende un avversario che ha tanta qualità ovunque, noi siamo in una fase di miglioramento". Finora il Montefano non ha mai potuto utilizzare il trequartista Matteo Palmucci alle prese con un infortunio. "Per noi sarà come un acquisto su cui potremo contare nel girone di ritorno".