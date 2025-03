Montefano. Il ds Grilli: "Vogliamo i punti della tranquillità. Con l’Urbania possiamo chiudere questo discorso»

"Ci servono i punti per la tranquillità e la partita di oggi potrebbe essere l’occasione giusta". È quanto dice Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano, in vista del match casalingo alle 15 con l’Urbania. "Siamo reduci dal pareggio a Montegranaro che ci ha permesso di muovere la classifica contro una formazione che in casa ha sempre fatto bene, noi abbiamo meritato quanto ottenuto e forse avremmo anche potuto conseguire qualcosa in più. L’importante è mantenere questo trend segnato da buone prestazioni". Dall’altra parte c’è l’Urbania che ha 3 punti in più dei viola. "Ci attende una squadra costruita per fare molto bene, che può contare su ottime individualità e che è guidata da un tecnico che nelle ultime stagioni ha sempre fatto bene". Mancano quattro gare alla fine della stagione e a Montefano è forte il desiderio di assicurarsi quei punti indispensabili per mantenere la categoria: i viola riceveranno la visita di Urbania e Matelica, mentre in trasferta saranno impegnati a casa di Atletico Mariner e Sangiustese. Ecco l’opinione di Simone Lilli, tecnico dell’Urbania. "È una partita importante – dice – perché veniamo da due sconfitte consecutive e vogliamo ricominciare a fare punti. Affronteremo una squadra che sta offrendo buone prestazioni, si tratta di una formazione in forma e che vuole chiudere il discorso salvezza. Inoltre nel loro campo sono ancora più pericolosi, dovremo stare molto attenti, giocare con aggressività ed equilibrio".