Montefano. Mariani: "Con la Jesina sarà una battaglia in campo»

"Contro la Jesina sarà una gara più difficile di quella contro il Tolentino". Nico Mariani, allenatore della formazione viola, parla della sfida contro i leoncelli. "Ci attende – aggiunge – un avversario in fiducia, ha vinto le ultime due gare senza prendere gol, è una squadra giovane, tosta che lotta su tutti i palloni". In un certo senso è lo stesso identikit del Montefano. "Anche noi – dice – abbiamo le stesse caratteristiche e per questa ragione sarà in campo una battaglia dove la spunterà chi avrà più voglia, più fame, maggiore determinazione". Non c’è un elemento dei leoncelli da tenere particolarmente d’occhio. "La Jesina punta sul collettivo, ha una rosa con tanti elementi valida e come noi vuole vincere insieme e ci si compatta nei momenti di sofferenza". Il Montefano è al completo ed è reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Osimana. "Loro hanno schierato quasi la formazione titolare mentre noi abbiamo dato spazio a tutti considerando che il nostro gruppo può contare su 20 elementi e chi ha giocato ha dimostrato di potere ben figurare in Eccellenza. Avremmo meritato di andare avanti per quanto fatto all’andata e al ritorno, ora dobbiamo riprendere il cammino". Per il Montefano è la seconda gara in settimana casalinga dopo quella vincente contro il Tolentino.