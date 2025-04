Montefano: Ottava Stagione in Eccellenza, Un Miracolo per il Piccolo Comune

"E’ stato per noi un campionato con fasi alterne e complicato, ma alla fine possiamo ritenerci soddisfatti di quanto ottenuto". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, tira le somme con la squadra che ha mantenuto la categoria. I viola dovranno giocare l’ultimo match della stagione a casa della Sangiustese, ma oramai il campionato non deve emettere altre sentenze per la squadra del presidente Bonacci.

"Del resto – aggiunge il presidente – le incognite non mancano quando si inizia un nuovo ciclo, però alla fine abbiamo centrato l’obiettivo di restare in Eccellenza". A inizio stagione la società ha voltato pagina incominciando un nuovo capitolo. "È stata una necessità essendo oramai arrivato a compimento un ciclo intenso e soddisfacente, c’era così necessità di ricominciare". Montefano è rimasto nel massimo campionato regionale dove è il più piccolo Comune. "Siamo la realtà più piccola anche se abbiamo il maggior numero di anni in Eccellenza, per noi è l’ottava stagione consecutiva. Siamo un paese di 3.000 abitanti e ritengo che sia un miracolo fare parte del massimo campionato regionale in cui siamo stati in alcune edizioni anche in testa e secondi. È un cammino iniziato nel tempo che ci ha permesso di stare al vertice in Promozione e poi di fare bene nella categoria superiore". E adesso magari si guarda avanti. "Qualche ragionamento si inizia a fare, ma siamo alle fasi iniziali e da maggio cominceremo a gettare le basi".