Montefano, solo Sindic tra gli indisponibili. Stefano Bonacci: "A Montegiorgio gara insidiosa"

"A Montegiorgio troveremo un avversario con il morale a mille e deciso a dare continuità ai risultati". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, avverte la sua squadra sulle insidie della partita di domenica dove i viola affronteranno un avversario reduce dal blitz a Jesi. "Il Montegiorgio – aggiunge Bonacci – è una squadra viva e ha elementi di valore, inoltre è galvanizzata dal successo colto a Jesi". Il Montefano arriva all’appuntamento dopo il pareggio interno con il Montegranaro in una partita che ha ribadito quanto sia difficile il campionato. "Mi aspetto un ulteriore passo avanti rispetto all’ultimo turno in cui è stata ribadita la meticolosità con cui i vari allenatori preparano le gare. È stata una partita che ha detto quanto sia necessario avere sempre uno o più piani alternativi qualora quello iniziale non dovesse dare i frutti sperati". L’allenatore Marini non potrà contare sullo squalificato Sindic, mentre torna tra i disponibili il difensore Postacchini e ci sono buone notizie per l’attaccante Simone Bonacci. Attesi altri progressi da Alla e Palmucci, i due sono stati assenti da tempo per infortunio e stanno acquisendo la migliore condizione.