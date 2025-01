Montegranaro-Chisesanuova, sfida tra difese super

Così come per il coinquilino K-Sport e per la capolista Maceratese, anche per il Chiesanuova la seconda domenica del 2025 è in trasferta. E trasferta di quelle complicate perché i biancorossi alle 14.30 fanno visita al Montegranaro. Allo stadio Croce infatti i ragazzi di Mobili secondi con 32 punti si misurano contro i locali di Mengo che sono sesti con 6 punti in meno e i due collettivi hanno caratteristiche tecnico – tattiche similari, soprattutto per la grande qualità nella fase difensiva. Se nessuno ha subito meno reti del Chiesanuova, appena 8, va ricordato però che il Montegranaro è subito dietro a quota 10. All’andata, non a caso, capitan Mongiello e compagni vennero fermati sullo 0-0. Da sottolineare inoltre che i fermani sono reduci da quattro risultati utili, sul mercato hanno aggiunto pedine di qualità come Sindic (autore del gol vittoria una settimana fa nel derby di Monte Urano) e nelle ultime ore il difensore Urbinati ex San Marino in D. Insomma il turno sembra decisamente favorevole alla Maceratese che giocherà il testacoda a Fano, ricordando che il K-Sport invece sarà di scena a Tolentino contro i cremisi quarta forza.

"Andiamo ad affrontare una delle formazioni che ritengo più complete – afferma Mobili – e con gli ultimi acquisti si è ulteriormente rinforzata".

Tra squadre così attente in fase difensiva, cosa può spostare l’equilibrio?

"La fame sotto porta, la spunterà chi sarà più cinico proprio perché le occasioni da rete saranno poche".

Cosa chiede ai suoi?

"Dovremo essere bravi a ripetere la prova fatta col Mariner una settimana fa, perché i ragazzi mi sono piaciuti molto per qualità, intensità ed equilibrio".

Ristabilitosi Sbarbati, il Chiesanuova dovrà fare a meno invece di Carnevali ancora alle prese con problemi al ginocchio.

Andrea Scoppa