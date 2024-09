Montelupo partenza sprint. Subito il primo ’acuto’

MONTELUPO

1

INVICTASAURO

0

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo, Cerrini, Ferrmaca, Tremolanti, Alicontri, Ulivieri (65’ Beconcini), Caparrini, Torrente, Ndaw (70’ Cupo), Masoni. A disp. Boretti, Corsinovi, Bentivoglio, Sparaciari, Cintelli, Braconi, Pucci. All. Lucchesi.

INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Savini, Bruni, Brogelli, Angelini, Maruccia, Raito, Greco, Tosoni, Agnelli (58’ Berti). A disp. Travarnesi, Rossetti, De Lucia, Paccagnini, Affabile, Columbu, Zarone. All. De Masi.

Arbitro: Paolini di Arezzo (assistenti Norgiolini di Arezzo e Ralf di Pontedera).

Rete: 10’ Ulivieri.

Note. Espulso Ferrrmaca (M) al 69’ per gioco scorretto.

MONTELUPO FIORENTINO – Cinque giorni perfetti per il Montelupo, che dopo il blitz di Firenze contro il Lebowski in Coppa Italia centra anche il primo successo stagionale in campionato. Partenza sprint al Castellani degli amaranto che gioca i primi 25 minuti quasi perfetti. Una bella azione corale in cui la squadra di Lucchesi muove bene la palla da destra a sinistra vale il vantaggio al 10’ con Ulivieri, puntuale a rimorchio sull’assist arretrato di Ndaw. I padroni di casa hanno solo il demerito di non raddoppiare, Torrente ci va due volte vicinissimo. Così dalla fine del primo tempo e per tutta la ripresa la gara diventa equilibrata. Al 60’ Nunziatini in uscita nega il raddoppio a Ndaw, mentre al 64’ è provvidenziale Lensi che para l’ennesimo rigore della sua carriera montelupina, ipnotizzando Tosoni.