Monterappoli ai quarti. Schiantato il Legnaia

monterappoli

3

audace legnaia

0

MONTERAPPOLI: Nozzoli, Maccianti (60’ Lari), Campatelli, Fontanelli, Bianchi, Pace, Fanuele, Stefanelli (70’ Conti), Kodraziu, Calonaci, Scappini. A disp. Gambini, Valenti, Malpici. All. Coppola.

AUDACE LEGNAIA: Luconi, Formigli, Marzi, Leao, Marchesini, Sarri, Bini, Senese, Silvestri, Solvi, De Carlo. A disp. Paci, Mazzoli, Ballini, Ermini, Longosci, Rotondi, Lelli, Tofanari, Strupeni. All. Mangano.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Reti: 43’ e 88’ Scappini, 66’ Kodraziu.

EMPOLI – Altra serata magica per il Monterappoli, che al Centro Sportivo di Monteboro, liquida 3-0 l’Audace Legnaia e vola ai quarti di Coppa Toscana di 2ª Categoria. Nei primi 20 minuti meglio i gialloblù fiorentini, dominatori del proprio girone di campionato, che colpiscono anche una traversa con Sarri. Passato il pericolo, però, il Monterappoli prende le misure e guadagna campo facendosi più intraprendente. Così al 43’ ecco il vantaggio: conclusione di Fanuele, Luconi respinge come può e Scappini è lesto a ribadire in rete. Il gol galvanizza ancora di più i padroni di casa che nella ripresa trovano anche il raddoppio al 66’ con uno splendido mancino al volo di Kodraziu dai 25 metri, sugli sviluppi di un lancio dalle retrovie di Pace. L’Audace Legnaia prova a reagire, ma quasi allo scadere arriva anche il tris neroverde ad opera ancora di Scappini, al termine di un contropiede orchestrato da Conti. Adesso il Monterappoli è atteso il prossimo 14 febbraio dal Montemurlo.