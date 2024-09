Montespertoli a testa bassa: "Chi subentra dia di più"

La stagione del Montespertoli si è aperta con un pareggio a reti bianche a Perignano nella prima gara di coppa che, sulla carta ci può stare visto il valore e le ambizioni dei pisani, ma che per come si è sviluppata la gara sta sicuramente stretto ai gialloverdi di mister Sarti. "È stata una bella partita, nel primo tempo forse ci siamo fatti preferire noi, abbiamo avuto alcune occasioni importanti per segnare ma ci è mancato il colpo finale anche se è stato bravo il loro portiere in un paio di circostanze - commenta il tecnico del Montespertoli -. Nel secondo tempo invece è uscito un po’ il Perignano, che secondo me ha coperto meglio il campo nella zona centrale ed è ripartito creando qualche occasioni, ma anche noi abbiamo avuto un’opportunità clamorosa con una traversa-riga che l’arbitro ha giudicato non gol, dalla nostra visione la palla sembrava invece entrata seppur di poco".

L’allenatore dei valdelsani ha poi rimarcato cosa gli è piaciuto della sua squadra e cosa meno. "Sono rimasto soddisfatto dell’applicazione e dell’attenzione messa in campo nel primo tempo, ma anche nel secondo dove abbiamo comunque tenuto bene il campo. Semmai mi aspettavo qualcosina in più dai subentrati. Anche chi entra negli ultimi venti minuti o un quarto d’ora deve infatti capire che sono momenti decisivi della partita e che ci deve dare un contributo maggiore".

Intanto capitan Maltomini e compagni hanno ripreso la preparazione in vista del debutto in campionato di domenica prossima contro il Real Forte Querceta, appena retrocesso dalla Serie D. "Ci troveremo subito di fronte una squadra blasonata e ben attrezzata - conclude Sarti -. Dovremmo essere quindi bravi ad interpretare bene la sfida fin dalle prime battute".