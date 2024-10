Montespertoli alla grande. E’ stato un Biliotti-show

Montespertoli

2

Cuoiopelli

0

MONTESPERTOLI: Romano, Fiaschi, Liberati, Trapassi (60’ Conti), Calonaci, Pecci, Rosi, Gasparri (85’ Lensi), Vangi (20’ Lotti), Maltomini, Biliotti (60’ Anichini). All. Sarti.

CUOIOPELLI: Papeschi, Arrighini, Bocini, Burato, Innocenti (51’ Tuzi), Luka (46’ Covino), Matteoli (64’ Cavallini), Mancino, Rocco, Ferraro (88’ Campo), Maglio. All. D’Addario.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 40’ e 43’ Biliotti.

MONTESPERTOLI – Una doppietta del giovane classe 2006 Biliotti vale il primo successo stagionale per il Montespertoli, che al Molino del Ponte regola 2-0 il fanalino di coda Cuoiopelli. I gialloverdi partono forte e sfiorano subito il vantaggio prima con Rosi e poi con Biliotti, ma al 20’ perdono per infortunio bomber Vangi. Ottimo, però, l’impatto di Lotti che lo rileva: è infatti il classe 2004 prodotto del vivaio di casa a confezionare i due assist per i gol di Biliotti che nel giro di 3 minuti, al tramonto del primo tempo, indirizza in maniera decisa la gara. Nella ripresa il ritmo si abbassa, con la squadra di Sarti che bada a controllare andando però due volte vicina al tris nel finale con lo scatenato Lotti e con Rosi, che colpisce la traversa. Da registrare che all’88’ il match si è fermato per una decina di minuti per permettere le cure a Ferraro della Cuoiopelli, trasportato poi in ospedale per accertamenti dopo una forte contusione al fianco.