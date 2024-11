Montespertoli e Certaldo. È il momento della verità

Impegnate tutte in trasferta nell’odierna decima giornata di campionato (fischio d’inizio alle 14.30) le tre formazioni locali che partecipano al girone A di Eccellenza. Le più complicate sono quelle di Montespertoli e Certaldo, rispettivamente di scena sul campo della Pro Livorno e del Castelnuovo Garfagnana mentre il Fucecchio andrà a far visita a Forte dei Marmi al Real Forte Querceta. I versiliesi sono imbattuti in casa dove finora hanno raccolto 2 successi e altrettanti pari, subendo appena 2 reti, ma non vincono dallo scorso 29 settembre. Il Fucecchio è alla ricerca del primo acuto sotto la gestione Targetti, un ko e un pareggio nei due incontri disputati dal ritorno in panchina del tecnico di Montelupo. Tornando al Montespertoli, il team di Sarti se la dovrà vedere con la quinta forza del campionato, che in casa però ha raccolto solo 5 dei suoi attuali 16 punti. A Castelnuovo Garfagnana, infine, il Certaldo se la vedrà con l’attuale quarta forza del girone, imbattuta davanti al proprio pubblico con tre vittorie e un pari, oltre ad appena tre reti subiti. I gialloblù garfagnini, però, hanno ugualmente esonerato mister Gatti affidando la panchina a Vangi, che esordirà proprio questo pomeriggio. Gli uomini di Corsi, alla seconda trasferta consecutiva dopo l’amaro ko in casa della capolista Camaiore, hanno centrato proprio in trasferta la loro fin qui unica vittoria, ma sono reduci da ben sei sconfitte consecutive senza segnare.

Simone Cioni