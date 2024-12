Montespertoli esulta. Battuto lo Sporting Cecina

Montespertoli

2

Sporting Cecina

1

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (71’ Vangi), Corsi, Lotti, Maltomini, Biliotti (56’ Gasparri). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Lensi, Corradi, Cremonini, Anichini. All: Sarti

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Giovannucci, Startari, Lorenzini (30’ Cionini), Brizzi (61’ Giannini), Diagne, Skerma (83’ Fofana), Rovini (69’ El Falahi), Lika. A disp.: Gliatta, Milano, Moroni, Olivotto, Di Tanto.

All: Miano

Arbitro: Danesi di Pistoia

Reti: 8’ Brizzi; 27’ Rosi, 92’ Pecci

MONTESPERTOLI - Un eurogol di Pecci in pieno recupero fa esultare di gioia il Molino del Ponte di Baccaiano, dove il Montespertoli supera in rimonta il quotato Sporting Cecina. Esattamente come nella scorsa stagione, infatti, i gialloverdi locali hanno la meglio per 2-1 portandosi così a più cinque sulla zona play-out e a meno tre da quella play-off. E pensare che la partita non si era messa bene visto che gli ospiti hanno approcciato benissimo la sfida sbloccando il risultato già all’8’ con Brizzi al termine di una bella triangolazione. Maltomini e compagni non si sono però demoralizzati ed al 27’ riportano in equilibrio la sfida con il primo centro stagionale di Rosi. Lo Sporting Cecina non ci sta e prima dell’intervallo si guadagna un calcio di rigore tra le grandi proteste dei padroni di casa, ma il giovane portiere del Montespertoli Biotti è bravissimo nel neutralizzare la conclusione rasoterra. Nella ripresa la gara diventa più combattuta in mezzo al campo con poche occasioni degne di nota. Almeno fino al 92’ quando sugli sviluppi di un corner in favore del Montespertoli, la difesa ospite respinge corto e Pecci al volo manda la sfera alle spalle di Cappellini per l’apoteosi gialloverde.

Simone Cioni