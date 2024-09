Montespertoli, gara chiave. È necessaria una vittoria

Mercoledì in campo per due delle tre squadre locali di Eccellenza, tra recuperi e ritorno del primo turno di Coppa Italia. Partiamo proprio da quest’ultimo con il Montespertoli che a distanza di tre giorni dallo 0-0 con il Viareggio scenderà nuovamente in campo al Molino del Ponte di Baccaiano, ospite stavolta il Fratres Perignano (fischio d’inizio alle 15). All’andata finì a reti bianche, quindi il discorso qualificazione è ancora totalmente aperto. In caso di ulteriore parità al termine dei 90 minuti si procederà ai calci di rigore. Probabilmente ancora out per infortunio nelle fila dei padroni di casa capitan Maltomini. Anche il Perignano viene da un altro 0-0, quello maturato al Corsini di Fucecchio. Proprio i bianconeri hanno invece visto slittare il loro return match con il Castelnuovo Garfagnana a mercoledì 25 settembre perché i lucchesi sono impegnati a loro volta in un recupero di campionato.

Così come il Certaldo, di scena alle 15 a Massa. La gara fu infatti rinviata l’8 settembre per la chiusura di tutti gli impianti sportivi da parte del comune per l’allerta meteo. "È una trasferta difficile in cui manderemo dentro chi ha giocato meno domenica scorsa perché in questo momento è giusto così – ammette il tecnico viola, Marco Corsi –, anche alla luce del tour de force che ci aspetta con 5 partite in due settimane". Il Certaldo è reduce dal pari casalingo col Mobilieri Ponsacco, mentre la Massese è uscita sconfitta con un rocambolesco 4-3 dalla sfida di Camaiore.

Simone Cioni