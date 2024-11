Montespertoli, occasione sprecata. Con la Massese un pari che va stretto

MONTESPERTOLI

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Rosi (76’ Gasparri), Anichini, Lotti, Maltomini, Biliotti (80’ Cremonini). A disp.: Romano, Biagi, Conti, Liberati, Asara, Mangani, Lensi. All.: Sarti.

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (59’ Lorenzini), Romiti (48’ Cecilia), Bossini (66’ Favret), Bertipagani (65’ Bartolomei), Costanzo, Buffa, Anich, Goh (76’ Pasquini). A disp.: Cozzolino, Banti, Nannipieri, Lazzini. All.: Pisciotta.

Arbitro: Giovannini di Prato (assistenti Rama di Livorno e La Veneziana di Viareggio).

Reti: 10’ Biliotti; 74’ Mapelli.

MONTESPERTOLI – Bella partita al Molino del Ponte di Baccaiano, dove Montespertoli e Massese si spartiscono la posta in palio. Un risultato che va stretto però ai padroni di casa, capaci di tenere con autorità il campo per larghi tratti dell’incontro, concedendo poco agli avversari e rendendosi invece pericolosi dalle parti di Mariani in più circostanze. I ragazzi di mister Sarti hanno però la colpa di non riuscire a chiudere la partita e come spesso succede nel calcio alla fine si devono accontentare soltanto di un punto. Ma andiamo con ordine.

Pronti via e la gara si sviluppa subito su ritmi alti da ambo le parti, anche se è proprio il Montespertoli a spingere maggiormente grazie agli inserimenti sulle fasce laterali di Rosi e Biliotti. Proprio quest’ultimo, interessante giovane classe 2006, firma il vantaggio locale spedendo in rete di testa un perfetto assist di capitan Maltomini, giunto al termine di uno scambio veloce con lo stesso Rosi. Il Montespertoli continua a tenere il pallino del gioco, ma la Massese non sta certo a guardare e con la velocità e l’imprevedibilità delle sue punte Buffa e Goh crea qualche grattacapo alla retroguardia di casa. Si va comunque al riposo sul risultato di 1-0 per il Montespertoli, che nella ripresa continua a giocare con il piede premuto sull’acceleratore: prima Lotti e poi Maltomini non riescono però a trovare la zampata vincente per chiudere il conto. Così, al 74’ Mapelli è il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di un corner, che regala il pari alla Massese.

Grande rammarico in questa circostanza in casa valdelsana perché lo stesso numero due bianconero cinque minuti prima era stato graziato dall’arbitro, che non aveva estratto nei suoi confronti il secondo cartellino giallo che sarebbe significato l’espulsione. Nei restanti minuti, poi, non succede più molto con il pari che resiste fino al triplice fischio finale. Il Montespertoli sale così a 15 punti, portando a cinque lunghezze il proprio vantaggio sulla zona play-out. E domenica prossima trasferta delicata a Castelnuovo Garfagnana.

Simone Cioni