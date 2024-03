Montevarchi al bivio: Beoni punta su Priore

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Ora o mai più. va. Nell’anticipo prepasquale di oggi pomeriggio al Brilli Peri il Montevarchi avrà l’imperativo di battere i versiliesi del Real Forte Querceta in un vero e proprio spareggio salvezza. E per una serie di vari motivi, a cominciare dalla necessità di riscattare l’avvio imbarazzante della partita di Piancastagnaio e di ritrovare un successo che tra le mura amiche manca addirittura dal 14 gennaio e dal 3-2 inflitto al Tau. Ma non è tutto. Gli ospiti, a quota 23 in classifica, si trovano a 6 lunghezze dall’Aquila sestultima e, com’è noto, il regolamento dei playout prevede che lo spareggio in gara unica (in questo caso con il Real Forte terzultimo) non si disputi se la differenza tra le due squadre è almeno di 8 punti. La lista delle buone ragioni per le quali i rossoblù valdarnesi dovrebbero centrare il risultato pieno si completa con la voglia di restituire agli avversari la sconfitta dell’andata, patita il 19 novembre scorso in maniera a dir poco assurda. Basti pensare che fino al 92’ gli aquilotti erano in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Priore e Pardera ma furono rimontati e superati per 3-2 tra il 48’ e il 51’ della ripresa. Un epilogo in linea con il campionato interpretato dai montevarchini che hanno sprecato un numero considerevole di occasioni per cambiare passo. Al momento, invece, si trovano cinque gradini sotto la salvezza diretta e con sei incontri da giocare il recupero e l’uscita dalla poule retrocessione implicano un’impresa. Nel frattempo, però, è indispensabile "di riffa o di raffa", per usare le parole di Loris Beoni, conquistare l’intera posta al cospetto di una compagine che comprensibilmente venderà cara la pelle. È plausibile, vista la reazione di domenica passata in corso d’opera, che lo schieramento dei padroni di casa assomigli a quello del secondo tempo con la Pianese. Non conteranno tanto gli uomini prescelti dal tecnico aretino bensì l’atteggiamento e l’approccio adatti a una sfida delicatissima. In ogni caso si profilano degli avvicendamenti rispetto all’assetto iniziale proposto da Beoni sull’Amiata. Tra i candidati a tornare in campo dal primo minuto l’attaccante Boiga.

Così in campo ore 14.30

MONTEVARCHI (4-3-3): Bianchi; Lischi, Francalanci, Cellai, Messini; Muscas, Conti, Bontempi; Rufini, Priore, Boiga.

Allenatore: Beoni.

REAL FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Gatti; Maccabruni, Tognarelli, Masi, Giubbolini; Pecchia, Giuliani, Bucchioni; Michelucci; Flores Heatley, Podestà. Allenatore: Buglio.

Arbitro: Marra di Manto.