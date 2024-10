Montevarchi, altro derby. Rufini osservato speciale

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

In campionato l’Aquila e il Figline si affronteranno "solo" per la diciannovesima volta, come ricordano gli statistici del calcio valdarnese Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri. Non una sfida classica, dunque, come quella di domenica prossima quando al Fedini andrà in scena il 79° derby del Valdarno tra la Sangiovannese e il Montevarchi, il numero 105 complessivo, Coppa Italia e Coppa Volpi comprese. Al Brilli Peri, dove otto giorni fa i ragazzi di Nico Lelli hanno centrato la netta affermazione sul Terranuova Traiana, arriva un avversario ostico, spesso maldigerito di recente dagli aquilotti e abilissimo nel contenere e ripartire.

Se ne sono accorti negli ultimi due confronti casalinghi i padroni di casa, sconfitti dalla formazione allenata da Stefano Tronconi per 2–1 nel torneo passato di Serie D e il primo settembre scorso 3–0 nel primo turno di Coppa. Di fronte a un avversario dal gioco pratico e redditizio, allora, Martinelli e soci avranno l’imperativo di non concedere spazio al contropiede dei gialloblù e di essere più incisivi nelle occasioni da rete create. In generale, peraltro, il bilancio dei confronti tra le due compagini è caratterizzato da un sostanziale equilibrio. Sono state 8 le vittorie montevarchine a fronte delle 7 dei figlinesi e in sole tre occasioni il duello si è concluso in parità. Al Comunale di via Gramsci il derby è andato in scena 9 volte e il bilancio è di 5 successi a 3 per le aquile con un unico pareggio. Tra le mura amiche, però, il Montevarchi non conquista i tre punti dall’Eccellenza 2016 – 2017 e dal 2–1 griffato da Essoussi e Mannella. "Vogliamo ripartire dalla ripresa con il Terranuova e dalla prima mezzora di Livorno – ha sottolineato mister Lelli dopo la pesante sconfitta incassata all’Ardenza nel turno infrasettimanale – e siamo decisi a riprendere il cammino".

Rispetto al turno infrasettimanale nella formazione iniziale è previsto il ritorno dall’inizio degli ex Rufini e Boncompagni, con il ballottaggio tra Saltalamacchia e Borgia in mediana e tra Carcani e Priore in attacco.

Così in campo (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Sturli, Franco, Martinelli, Ciofi; Sesti, Saltalamacchia; Rufini, Orlandi, Boncompagni; Carcani.

All.Lelli.

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Nobile, Francalanci, Simonti; Cavaciocchi, Milli, Torrini, Zellini; Bruni, Mugelli.

All. Tronconi.

Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore.