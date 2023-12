MONTEVARCHI. Arriva un altro ex Sangio. C’è Keqi per l’attacco

A tre giorni dalla gara interna con il Sansepolcro, altro passaggio fondamentale per risalire, il Montevarchi irrobustisce ancora l’attacco tesserando Kristian Keqi, 27 anni, che torna in Valdarno da Malta e dalle esperienze vissute dal febbraio 2019 prima al Floriana e quindi al Marsaxlokk, il club della cittadina di Marsa Scirocco. Doppio passaporto, italiano e albanese, il nuovo arrivato ha iniziato la carriera nello Scandicci, prima di indossare le maglie di Pescara, Potenza, Foligno, Monterosi, Sangiovannese e Arezzo e approdare in terra maltese. Keqi è già a disposizione del tecnico dei valdarnesi che preparano lo scontro diretto con i biturgensi. A proposito, il giudice sportivo ha accolto il reclamo del Ghiviborgo presentato per la posizione irregolare di un calciatore dell’Orvietana e inflitto agli umbri lo 0-3 a tavolino.

G.B.