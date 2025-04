Montevarchi cerca la salvezza diretta contro la Fezzanese decimata

Si scrive anticipo, si legge un’occasione d’oro. Da sfruttare ad ogni costo, perché oggi il Montevarchi dovrà cercare di portar via tre punti fondamentali per la salvezza diretta dallo stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Gli aquilottti, infatti, affronteranno (calcio d’inizio alle 15) in Versilia la Fezzanese ultima in classifica e decimata dal giudice sportivo dopo la sconfitta per 2 – 0 subita a Grosseto.

Oltre al vice allenatore Bergamaschi, fermato per quattro turni e che avvicendava in panchina lo squalificato tecnico titolare Andrea Gatti, i liguri in vista della partita perdono il portiere Pucci, il terzino di fascia Salvetti e il centrocampista Beccarelli.

Eppure, pur con un piede e mezzo già in Eccellenza, i verdi liguri non hanno nessuna intenzione di cedere il passo ai valdarnesi. Lo ha ripetuto il trainer dei fezzanoti all’indomani della sfida persa allo "Zecchini" avvertendo i rossoblù: "Fino a quando la matematica non ci condannerà – ha affermato Gatti – lotteremo con tutte le nostre forze per salvarci". E che la squadra di Fezzano, frazione di Portovenere con appena 950 abitanti, sia ancora vitale lo conferma anche lo 0 – 0 conquistato all’andata contro il Montevarchi, il 24 novembre scorso, al Brilli Peri.

Da allora, per inciso, l’organico del club spezzino è stato rinforzato.Ad ogni modo se l’avversario odierno indossa la maglia nera del girone avrà pure delle carenze e starà ai ragazzi di Rigucci farle emergere.

La buona notizia in casa montevarchina riguarda il giocatore dal rendimento migliore della "rosa", Davide Sesti, che al contrario delle notizie circolate a caldo al triplice fischio dell’incontro con il Foligno, non era diffidato e quindi non pagherà dazio, come del resto Orlandi, all’ammonizione ricevuta con gli umbri. Probabile, allora, che il Montevarchi riparta dallo schieramento di partenza con la Fulgens con la conferma di Artini al posto di Ficini. In avanti plausibile anche il ritorno dall’inizio di Priore.

Si gioca di sabato perché domani l’impianto versiliese ospiterà lo storico Palio dei Micci di Querceta.

Così in campo ore 15

(4-3-1-2): Mozzachiodi; Masi, Loffredo, D’Alessandro, Martera; Benassi, Scieuzo, Campana; Cantatore; Lunghi, Ngom. Allenatore: Gatti. AQUILA 1902 (4-3-2-1): Testoni; Vecchi, Artini, Farini, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti, Bontempi; Ciofi, Orlandi; Priore. Allenatore: Rigucci.

Arbitro: Ambrosino di Nola. Assistenti: Chiaro/Mastroianni.

Giustino Bonci