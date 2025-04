Montevarchi cerca la salvezza diretta contro il Grosseto: sfida cruciale allo Zecchini

La vigilia di Pasqua offre al Montevarchi un’altra occasione da non fallire sulla via che porta al traguardo agognato della salvezza diretta. Certo, la trasferta allo "Zecchini" di Grosseto, rimandata di 48 ore per l’allerta arancione, non sembra la più agevole per alimentare la classifica vista la caratura dei padroni di casa ma i ragazzi di Rigucci, a tre giornate dalla fine della stagione regolare non possono permettersi di tornare a mani vuote dal capoluogo maremmano. Del resto, essendo a secco di successi da inizio gennaio al "Brilli Peri", gli aquilotti sono chiamati a costruire in campo esterno la permanenza in categoria, senza dover passare dagli spareggi. Oggi alle 15, peraltro, affronteranno gli unionisti, come vengono chiamati i grossetani dai loro tifosi, con il vantaggio di conoscere quanto fatto dalle dirette concorrenti, molte delle quali non danno assolutamente l’impressione di mollare. A quota 38 punti, appena un gradino sopra il margine superiore dei play-out, i valdarnesi dovranno quindi moltiplicare gli sforzi per far risultato. Ci vorrà l’impresa perché, se è vero che il team del Grifone ha perso lo smalto dell’andata scivolando al sesto posto, non ha ancora perso le speranze di agguantare i play-off, sebbene siano traguardo platonico. Rispetto al pari con il Trestina, Atos Rigucci ritroverà a centrocampo il 2005 Mattia Saltalamacchia, che ha scontato la squalifica, e tra i 22 convocati gli unici assenti saranno gli infortunati Ficini e Damiano. Conferma, per il resto, della formazione iniziale del turno precedente. Grosseto privo in difesa di Possenti, rilevato dal greco Chrysovergis. Com’è accaduto l’altro ieri a San Giovanni, anche la gara tra biancorossi e rossoblù sarà diretta al femminile, in questo caso da Martina Molinaro di Lamezia Terme. Arbitra internazionale, ha esordito oltre i confini della penisola nel giugno 2023 in occasione dell’incontro valido per le qualificazioni mondiali donne tra Bulgaria e Israele.

COSÌ IN CAMPO ore 15

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Chrysovergis, Bolcano, Macchi; Caponi, Sabelli; Sacchini, Senigagliesi, Riccobono; Marzierli. Allenatore: Consonni.

(4-2-3-1): Conti; Vecchi, Farini, Franco, Martinelli; Saltalamacchia, Sesti; Ciofi, Orlandi, Bontempi; Tommasini. Allenatore: Rigucci.

Arbitro: Molinaro di Lamezia Terme. Assistenti: Venturini/Valenti.

Giustino Bonci