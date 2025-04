Montevarchi e Trestina pareggiano 0-0: un punto per muovere la classifica

montevarchi

0

Trestina

0

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Farini, Franco, Martinelli; Sesti, Papini (46’ Casagni); Ciofi, Orlandi (85’ Priore), Bontempi (66’ Boncompagni); Tommasini (76’ Galastri). Allenatore: Rigucci.

TRESTINA (4-3-3): Fratti; Giuliani, De Meio, Sensi, Bucci; Nouri (79’ Borgo), D’Angelo, Lisi (65’ Serra; Ferri Marini, Mencagli, De Souza (76’ Dottori). Allenatore: Calori (in panchina Croce).

Arbitro: Illiano di Napoli (D’Andrea-Varacalli) Note: ammoniti Orlandi, Farini, Ciofi, Lisi e D’Angelo. Spettatori 500 circa. Angoli 6-2.

MONTEVARCHI – Un tempo per uno uguale un punto a testa. Montevarchi e Trestina alla fine devono far buon viso al risultato in bianco, utile se non altro a muovere la classifica. Lo 0-0 che rimanda ancora una vittoria dei valdarnesi al Brilli Peri, attesa ormai dal 5 gennaio scorso, è figlio della classica gara dai due volti.

Meglio gli umbri dell’ex Calori, squalificato e rappresentato a bordo campo da Marco Croce, nella frazione iniziale.

Almeno tre le occasioni nitide create dai bianconeri per passare in vantaggio, la prima già al 6’ quando Ferri Marini, imbeccato da Nuori impegna a terra Conti. Il capitano ospite scheggia poi la traversa al 42’ e sulla sfera respinta dal legno si avventa De Souza che chiama il portiere rossoblù agli straordinari. Il terzo brivido per il pubblico di casa è procurato di nuovo da Ferri Marini che al 44’ spreca sotto misura.

Cambia la musica dopo il riposo. L’allenatore del Montevarchi Rigucci toglie Papini che non ha sfruttato l’occasione da titolare e inserisce Casagni, spostando in mediana Franco.

Gli aquilotti crescono anche il gol resta un problema. Proprio Casagni, però, al 54’, supera l’incauto Fratti in uscita e lancia Tommasini, anticipato in extremis. Di Sesti, all’80’, la sventola di destro che poteva cambiare la storia dell’incontro ma stavolta il portiere bianconero si riscatta e devia in angolo.

Non si spezza l’equilibrio ma a tre turni dal termine il Montevarchi conserva un tesoretto di tre punti sui playout. La salvezza diretta è più vicina.

Giustino Bonci