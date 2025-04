Montevarchi e Trestina si sfidano per la salvezza in Serie D

Dal Brilli Peri passa un treno salvezza sul quale vogliono salire Montevarchi e Trestina. Oggi pomeriggio alle 15 i rossoblù valdarnesi e i bianconeri umbri si affrontano per la dodicesima volta in Serie D e il bilancio vede quattro vittorie a testa e tre pareggi. In classifica, reduci dal blitz di Seravezza con la Fezzanese, i padroni di casa hanno 37 punti e adesso sarebbero fuori dai playout dove si trovano invischiati gli ospiti, risaliti a quota 33 dopo il successo sul Siena. Agli aquilotti servirebbe l’intera posta che in casa non agguantano dalla vigilia dell’Epifania. Impresa possibile mantenendo la concentrazione e il carattere delle ultime giornate, senza cali di tensione. Del resto, l’avversario, guidato dall’ex Simone Calori, ha motivazioni analoghe ed è plausibile che si presenti al Comunale con gli stessi uomini visti in avvio contro la Robur: mancherà ancora al trainer umbro lo squalificato Buzzi ed è incerto il recupero del centrocampista Marcucci. Lo schieramento aquilotto, di contro, è condizionato dalla necessità di rimpiazzare il mediano del 2005 Saltalamacchia, appiedato dal giudice sportivo. In settimana Atos Rigucci ha provato varie soluzioni e il rebus potrebbe essere sciolto con l’impiego di Alessandro Papini. Il tecnico fiorentino è deciso a soppesare le scelte fino all’immediata vigilia dell’incontro. Opzioni alternative risultano l’innesto di Picchi, con il ritorno tra i pali del 2006 Testoni, oppure il ricorso a Casagni o anche, ipotesi più remota, di Galastri. In attacco, infine, se in porta andrà di nuovo Conti, è scontata la conferma di Elia Tommasini, il goleador diciannovenne fatto in casa, autore già di due reti pesanti.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

(4-2-3-1): Conti; Vecchi, Farini, Franco, Martinelli; Sesti, Papini; Ciofi, Orlandi, Bontempi; Tommasini. Allenatore: Rigucci.

TRESTINA (4-4-2): Fratti; Giuliani, De Meio, Sensi, Nouri; Orselli, D’Angelo, Lisi, De Souza; Ferri Marini, Mencagli. Allenatore: Calori.

Arbitro: Illiano di Napoli (D’Andrea-Varacalli).

Giustino Bonci