Montevarchi, ko di misura. Galligani sgambetta Rigucci

MONTEVARCHI 0 SIENA 1

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini, Franco, Ciofi; Sesti, Picchi (70’ Boncompagni); Casagni (55’ Papini), Orlandi (83’ Borgia), Bontempi (75’ Martinelli); Priore. All. Rigucci.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari, Di Paola (65’ Pescicani); Suplja (74’ Carbé), Mastalli, Bianchi; Masini (65’ Ricchi); Boccardi (86’ Biancon), Galligani (72’ Giannetti). All. Magrini.

Arbitro: Schmid di Rovereto.

Reti: 38’ Galligani.

Note: Spettatori 820. Angoli 6-4. Ammoniti: Galligani e Morosi.

MONTEVARCHI – In un Brilli Peri sferzato dalle raffiche di Eolo, il Siena infligge ad Atos Rigucci la prima sconfitta dal suo ritorno in panchina, dopo le vittorie su Ostia Mare e Flaminia. Al giovane Montevarchi, che lascia cinque anni di età media ai bianconeri negli undici di partenza non basta una prova generosa fino al quinto minuto di recupero della ripresa, perché la Robur di Magrini fa valere esperienza e cinismo, centrando la quarta vittoria di sempre nei 18 incontri di campionato disputati in Valdarno. Pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, oltre 800 spettatori, per una gara dal peso specifico notevole per i diversi obiettivi delle due squadre. Senza lo squalificato Saltalamacchia, rilevato come quota da Casagni, l’Aquila ritrova in attacco Priore dall’inizio e si fa preferire per 25 minuti ai quotati avversari, nonostante il forte vento condizioni spesso la gestione della palla. Casagni e Sesti provano ad insidiare la porta difesa da Giusti, uno degli ex della sfida, ma nel momento migliore degli aquilotti, un paio di ripartenze bianconere spostano l’inerzia del match. Nel primo caso (29’) Ficini è scavalcato dal cross di Suplja che mette Galligani solo davanti a Testoni. Reattivo, il 2006 chiude la saracinesca e sventa la minaccia. Nulla può, tuttavia, al 38’ quando ancora Ficini, nel tentativo di rinviare, si fa soffiare il pallone da Boccardi che regala ad Elia Galligani una chance impossibile da sbagliare. 1 – 0 e sarà il gol partita. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a recuperare e Rigucci, cammin facendo, inserisce il neoacquisto Papini, Boncompagni, Martinelli e Borgia. Il pareggio, però, non arriva, nonostante i tentativi di Bontempi (tiro a giro deviato in corner da un difensore) e di Priore che al 71’ non inquadra di destro il bersaglio per pochi centimetri. Sul rovesciamento di fronte è la Robur a mancare di testa il raddoppio con Suplja. L’ultimo brivido all’86’ per il salvataggio sulla linea di Bianchi che nega l’uno a uno a Franco. Il Siena, dunque, continua la caccia alla piazza d’onore, mentre gli aquilotti dovranno cercare di riprendere la marcia già domenica prossima a Ghivizzano.

Giustino Bonci