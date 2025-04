Montevarchi secondo nel report 'Giovani D valore', sfida decisiva contro San Donato Tavarnelle

Nel quinto report dei "Giovani D valore", che premia i club che valorizzano e danno fiducia sul campo i talenti fatti in casa, il Montevarchi ha agguantato la seconda piazza con 518 punti. In vetta l’Orvietana, a quota 572, mentre al terzo posto si trova a 422 la Sangiovannese. Una posizione lusinghiera che implicherebbe a salvezza certa un premio di 30 mila euro dispensato dalla Lega nazionale dilettanti.

Rispetto al passato, infatti, i riconoscimenti economici sono stati raddoppiati e valgono per le prime 5 società classificate in ogni girone, con somme che vanno dai 50 mila ai 5 mila euro. Entra nel vivo, intanto, la preparazione degli aquilotti in vista dell’ultima gara casalinga prevista dal calendario.

Domenica prossima, al Brilli Peri, i rossoblù di Atos Rigucci affronteranno il San Donato Tavarnelle e basta dare uno sguardo alla classifica per capire che si tratta di uno scontro diretto decisivo per entrambe le squadre, appaiate a 39 punti e a caccia del lasciapassare per evitare i playout.

All’andata i gialloblù della Val di Pesa vinsero 2-0 e con un pareggio acquisirebbero anche un vantaggio ulteriore sui padroni di casa che, tuttavia, hanno a disposizione un vero e proprio match point per archiviare la pratica della permanenza in categoria. Piegare gli ospiti significherebbe, oltretutto, spezzare finalmente un digiuno di successi in casa che dura dal lontanissimo 5 gennaio quando i valdarnesi si aggiudicarono la sfida con la Flaminia di Civita Castellana. Dal giudice sportivo, intanto, non sono arrivate novità negative per il Montevarchi che continua però a lamentare diversi giocatori diffidati, tra i quali Sesti, Orlandi e Ciofi. Probabile che sia riproposto a grandi linee, ma non sono escluse sorprese, lo schieramento visto a Grosseto, magari con il rientro dall’inizio di Andrea Orlandi (nella foto).

