Montevarchi si mobilita. Lelli pretende il riscatto

Meno due al derby. In casa Montevarchi cresce l’attesa per la gara del Fedini di domenica prossima. Mercoledì mattina, in Questura ad Arezzo, si è tenuto il tavolo tecnico e sono state decise, tra le altre cose, le modalità di acquisto dei tagliandi per i tifosi rossoblù. I biglietti saranno venduti esclusivamente presso gli uffici di segreteria, nella sede di via Gramsci anche domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Il tagliando potrà essere acquistato mostrando il documento di identità per ogni intestatario del biglietto. Per gli sportivi montevarchini l’unico settore acquistabile sarà la curva ospiti al costo di 10 euro con pagamento esclusivamente in contanti. La vendita dei biglietti per i supporter aquilotti chiuderà tassativamente alle ore 19:00 di domani. Sono complessivamente 740 i posti disponibili. La squadra, intanto, continua a prepararsi agli ordini di mister Lelli. Inutile sottolineare come la gara sia fondamentale, alla luce delle ultime due sconfitte. Quella pesante nel punteggio ma messa in preventivo a Livorno e quella totalmente imprevista di domenica scorsa con il Figline, con il Montevarchi che ha giocato la più brutta partita della stagione. Urge cambiare marcia, anche perché la classifica inizia ad essere insidiosa. Il cammino, fin qui, è stato poco costante, ma la prestazione c’è sempre stata, a parte l’ultima gara. E’ per questo che squadra e allenatore sono chiamati a dare una risposta esauriente.