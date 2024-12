Montevarchi: via Rufini, occhi su Bontempi

Le prime partenze di giocatori sin qui poco utilizzati hanno dato la scossa al mercato del Montevarchi. All’addio dell’attaccante classe 2002 Tommaso Carcani, tornato al Tau Altopascio, e al rientro alla Fiorentina del terzino del 2007 Edoardo Sturli, si aggiungeranno a breve anche altri movimenti, questa volta in entrata. Voci concrete attestano che il direttore sportivo Donello Resti sta cercando di riportare a Montevarchi il "golden boy" Marco Bontempi. Nel torneo passato il centrocampista romano, 21 anni, segnò 6 reti pesanti in chiave salvezza in 18 gare ed è approdato in estate allo United Riccione, fortemente voluto dall’ex trainer aquilotto Loris Beoni. Quest’ultimo, peraltro, è stato esonerato martedì passato e sostituito da Paolo Cortellini, trainer dai trascorsi in serie D ad Imperia. Di sicuro, se l’operazione Bontempi andrà in porto, il rinforzo sarà di assoluto valore. Basterebbe ricordare la rovesciata vincente del talentuoso mediano che il 10 marzo scorso consentì ai rossoblù di imporsi per 2–1 sul campo del Ghiviborgo allenato proprio da Nico Lelli. Una seconda pista, forse meno agevole da percorrere, porta ad un altro atleta che ha militato di recente nel Montevarchi e che risponde al nome di Giulio Giordani. L’esperto cannoniere trentenne è alla seconda stagione nel Livorno e che può giostrare anche da trequartista. Tornando alle cessioni Christian Rufini, il jolly offensivo del 1998, nella giornata di ieri ha trovato l’intesa per tornare a vestire la maglia gialloblù del Figline, salutando quindi il Montevarchi come annunciato e previsto ormai da alcuni giorni alla luce del poco utilizzo del calciatore.

Giustino Bonci