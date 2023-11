"Monticchiello vince ai Quarti di Coppa grazie a Cesaroni"

MONTICCHIELLO

1

QUERCEGROSSA

0

MONTICCHIELLO – Grazie a una rete di Cesaroni, il Monticchiello riesce a ottenere il massimo a spese di un Quercegrossa battagliero e in grado di confrontarsi alla pari con i padroni di casa capaci di centrare l’obiettivo qualificazione. Questo in sintesi l’esito del confronto nel turno di Coppa, valido per la gara unica dei quarti di finale, in programma per Ognissanti. Anche il Quercegrossa ha le sue opportunità per realizzare, in virtù di una prova senza dubbio apprezzabile. La firma di Cesaroni è però determinante ai fini sia del successo che per l’ingresso del Monticchiello nell’élite del tabellone.