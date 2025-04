Montignoso e Romagnano: pari spettacolo nel derby di Promozione

MONTIGNOSO2ROMAGNANO2

MONTIGNOSO: Boni, Di Benedetti (15’ st Grossi), Verduci, De Angeli, Granai M., Del Padrone (20’ st Granai L.), Bertuccelli, Della Pina, Youssefi, Panaino. A disp. Tognoni, Giulianelli, Ricci, Benedetti, Monopoli, Offretti, Landucci, Tonarelli. All. Alberti.

ROMAGNANO: Mariani, Berti, Bongiorni, Bedini, Bertonelli, Maestrelli, Bobbio (20’ st Orrico), Monaco, Catola, Corsi (25’ st Lezza), Lembo (30’ st Tornari). A disp. Pierucci, Lazri, Melis, Banti, Barducci, Berti. All. Bucci.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Marcatori: 10’ pt Lembo (R), 30’ pt Del Padrone (M), 10’ st Bertuccelli (M), 25’ st Bedini (R).

MONTIGNOSO – Pari e patta nel derby fra Montignoso e Romagnano. Al ‘Del Freo’ della Renella i rossoblù, già promossi, e gli amaranto, certi di un buon quinto posto, salutano il campionato con una partita divertente e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Sugli spalti e in campo, al termine, festa grande per la conquista della Promozione del Montignoso (nella foto).

Grazie a una partenza aggressiva sono gli ospiti a sbloccare la gara con Lembo dopo 10’. Fra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, però, i padroni di casa la ribaltano: alla mezz’ora Del Padrone pareggia e poi ci pensa il bomber Bertuccelli a trova il gol numero 400 della carriera con una splendida incornata da calcio d’angolo. I ragazzi di Bucci, però, non ci stanno e al 25’ pareggiano per merito di Lembo. Nel finale i gli uomini di Alberti tentano di riportarsi in avanti per chiudere in gloria il campionato ma il risultato resta inchiodato.

Alessandro Salvetti