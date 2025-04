Montignoso sfida il Capannori per il titolo di campione in Prima categoria

Nell’infuocato penultimo atto del campionato di Prima categoria la capolista Montignoso andrà a fare visita al Capannori questo pomeriggio alle 15.30. In caso di vittoria la matematica incoronerà i ragazzi di Alberti campioni, ma anche un altro risultato potrebbe bastare se il Corsagna, impegnato in esterna contro il Pieve Fosciana, dovesse fermarsi. L’impegno per il Montignoso è ostico. "Sarà una partita importantissima – afferma il direttore generale Enrico Mori – contro la terza della classe. Noi ce la metteremo tutta anche se siamo numericamente contati visto che dovremo fare a meno dei due infortunati Vatteroni e Donati e dello squalificato Della Pina. Venderemo comunque cara la pelle".

Match interno per il Romagnano che ospiterà al ’Raffi’ il pericolante Diavoli Neri Gorfigliano senza gli squalificati Berti e Melis. Di fronte troverà una formazione che a sole due giornate dal termine dovrà incamerare più punti possibili per provare a raggiungere i playout.

Seconda trasferta consecutiva per il Mulazzo contro la tosta e ambiziosa Torrelaghese. La squadra di mister Leccese, che ha vissuto una settimana piuttosto tranquilla, è decisa a chiudere al meglio il proprio percorso.

Tiene con il fiato sospeso la sfida tra il Serricciolo e il Cqs Pistoia che all’"Arcinaso" si giocheranno una gran fetta del proprio destino. I pistoiesi possono ancora evitare i playout e si giocheranno il tutto per tutto per riuscirci. Dall’altra parte i gialloblù devono continuare a guardarsi le spalle dal Chiazzano, impegnato contro il Montecarlo, in un match per nulla scontato, nella speranza di poter scongiurare la retrocessione diretta. "Inutile dire che è la partita più importante dell’anno – dichiara il tecnico Bambini – e che dovremo assolutamente vincere. Dovremo onorare la maglia e disputare una partita attenta e accorta, sperando che anche la fortuna giri a nostro favore".

Ilaria Gallione