Montini e Gaddini intraprendenti. Chiosa ancora al top

TROMBINI 6,5 Una sola parata, ma decisiva su Ubaldi nel finale. Per il resto è attento dentro l’area di rigore.

RENZI 5,5 Nel primo tempo il Rimini affonda soprattutto dalla sua parte. Ci mette un po’ a prendere le misure.

RISALITI 6,5 Il duello con Morra è molto fisico, ma se la cava senza grossi patemi.

CHIOSA 6,5 Da quando è tornato titolare l’Arezzo non ha più subito gol: un motivo ci sarà.

MONTINI 7 Personalità e corsa a sinistra. Moto perpetuo fino al 90° e oltre. Buona l’intesa con Gaddini.

BIANCHI 5,5 Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. La sua regia non è lucida e sbaglia qualche appoggio di troppo.

FOGLIA 6 Tiene la posizione con applicazione. Ha il compito di dare equilibrio e ci riesce con sapienza. Esce stremato e con i crampi (87’ CASTIGLIA sv).

GADDINI 7 Voglioso e brillante fin dalle battute iniziali. Il più intraprendente là davanti. Colombi gli nega due volte il gol con due interventi decisivi (79’ MASETTI sv).

GUCCIONE 6,5 Si accende di fatto una volta sola, ma quanto basta: pennella lui il cross da cui poi scaturisce il gol (87’ LAZZARINI sv).

GUCCI 6,5 Come sempre fa la cosa giusta al momento giusto: la sponda per Pattarello è un cioccolatino da scartare.

PATTARELLO 7 Match winner: è freddo quando deve deviare in rete l’assist di Gucci. Ogni volta che ha la palla tra i piedi crea qualcosa di pericoloso per gli avversari (74’ IORI 6 Sfiora la rete in contropiede).

Andrea Lorentini