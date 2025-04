Morte di Papa Francesco: rinviate tutte le partite dei campionati nazionali

Doveva essere una Pasquetta all’insegna del calcio giocato, e invece la morte di Papa Francesco nella mattinata di ieri ha di colpo portato al rinvio di tutte le partite in programma nei campionati nazionali. La prima ufficialità è arrivata dalla serie A, seguita a ruota da tutte le altre leghe. In terza serie, la penultima giornata del girone A e del girone C era già stata disputata, mentre quella del girone B, in programma in blocco ieri alle ore 15, è stata rimandata. Intorno alle 11 è arrivato anche l’annuncio dell’Arezzo, che informava del rinvio della gara con la Lucchese.

Qualche ora più tardi, è poi giunta anche l’ufficialità sul recupero, programmato domani alle ore 18. Uno slittamento di poco più di quarantott’ore, in pratica, in modo da poter rispettare il calendario del prossimo turno e dell’inizio dei playoff. L’ultima giornata del girone è infatti domenica 27 con calcio d’inizio alle 16.30, mentre il primo turno dei playoff è previsto domenica 4 maggio con orari da stabilire. Il recupero in questa stessa settimana, insomma, era l’unica via percorribile. Resta il fatto che il calendario degli amaranto, in quest’ultimo mese, ha subìto continui stravolgimenti: si è partiti col rinvio della partita di Pescara, prevista per sabato 29 marzo e recuperata mercoledì 9 aprile, che aveva poi portato ad anticipare il derby contro il Perugia da domenica 6 a sabato 5 in notturna. Ora, il lutto per Papa Bergoglio che ha disposto il rinvio di tutte le gare di ieri.

La squadra di Bucchi sarà costretta ad altri due turni a distanza di pochi giorni, come avvenuto proprio per gli incroci con Perugia, Pescara e Virtus Entella. Dopodiché una settimana di preparazione in vista dell’inizio dei playoff, a meno che il Cavallino non riesca ad agguantare il quarto posto che permetterebbe di entrare al secondo turno. Questa volta, almeno, la situazione è la stessa per tutte le squadre del girone. Gli amaranto, oggi, dovrebbero sostenere una seduta di rifinitura in vista della sfida alle Pantere.

Si preannuncia un mercoledì di fuoco per la griglia playoff: mentre gli amaranto affronteranno i rossoneri, il Pescara sarà di scena a Legnago, la Vis Pesaro ospiterà la Spal e il Pineto accoglierà la Virtus Entella. Senza dimenticare la Pianese, avversaria del Cavallino all’ultimo turno, impegnata al Liberati contro la Ternana.