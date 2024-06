Muggiò 3.0: ecco la Fucina. Il prof Venantini si scalda

Si è parlato tanto in questi giorni della “trasformazione“ da Muggiò a FCD Fucina grazie all’unione della società di Luciano Pace con La Fucina, la squadra che milita in Goa7 League. Ha fatto discutere, ha attratto l’attenzione, qualcuno ha storto il naso, qualcun altro è andato a vedere cosa sia la Goa7 League, la lega che unisce calcio (a 7), social e web. Poi però ci sarà il campo e quello, in Eccellenza, è uguale a quello che conoscono tutti. A questo dovrà pensare esclusivamente Davide Venantini (nella foto), il primo allenatore del nuovo corso 2.0 o 3.0 muggiorese. Tutto il resto conterà probabilmente il giusto nella testa del “Prof“, che insegna, è stato per molti anni preparatore atletico (specie a Lecco), ma che ha anche un patentino da allenatore. È alla sua seconda stagione a Muggiò dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Olginatese. Ed è chiamato a dare stabilità a una panchina che lo scorso anno ha traballato parecchio. Lui ci sale grazie alla vittoria nel campionato Juniores. "E questa cosa mi inorgoglisce. Essere stato scelto per meritocrazia è una cosa bella e appena il presidente me l’ha comunicato, non abbiamo perso un secondo e ci siamo messi a lavorare". Nuova veste societaria, nuova filosofia, ma come giocherà La Fucina?

"La differenza la fanno i giocatori. Nel momento in cui chiuderemo la rosa decidiamo quale sistema utilizzare. Sarà importante creare un’interazione forte con loro. L’esperienza mi insegna che quando ho ottenuto grandi risultati, è avvenuto grazie al coinvolgimento di tutte le componenti". In attesa di conoscere i colpi di mercato (verranno promossi cinque ragazzi della sua Juniores), il raduno è fissato per il 5 agosto.