Mulazzo-Diavoli Neri Gorfigliano: assente Bortolasi, debutta Mussi

Mancherà Lorenzo Bortolasi, infortunatosi domenica scorsa durante la partita pareggiata (1-1) sul campo del Montecarlo. Ma questo Mulazzo-Diavoli Neri Gorfigliano, in programma domani alle 14,30, sul “Calani“, resta un bel modo sincero e opportuno, per addentrarsi alla tredicesima del campionato di Prima Categoria, quando si ha voglia di capire sempre meglio se davvero le promesse dell’avvio di stagione possono diventare qualcosa meno di un torneo che a viva voce veniva indirizzato vicino alle zone nobili della classifica.

Fin qui l’impatto con la realtà per la squadra rossoblù è stato duro. Gli schiaffoni beccati un po’ ovunque, soprattutto quelli in casa, e la successiva rivoluzione tecnica hanno lasciato il segno sulla squadra che a stento prova a ricominciare. Mulazzo è in fibrillazione e Massimo Baudone diffida. In fondo ci può solo rimettere. Se vince tutto a norma, se invece perde c’è l’obbligo di riordinarsi un po’ tutti.

La squadra della ValSerchio che in settimana si è assicurato Nicola Papeschi e Lorenzo Vanni sa di poggiare su giocatori di qualità, nonostante i pochi punti che porta addosso è complesso da rispettare. Appare scontato il debutto con la maglia rossoblù del neodifensore Manuel Mussi arrivato al Mulazzo con una gran voglia di giocare.