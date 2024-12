Museo Robur. Il progetto procede. Sono stati inseriti personaggi storici

Anche se per le festività natalizie il ritmo è un po’ rallentato, il lavoro sul Museo Robur, il museo virtuale edito dal Siena Club Fedelissimi grazie al prezioso contributo di Nicola Natili, sta procedendo. In queste ultime ore sono stati inseriti i primi 19 personaggi storici che hanno dedicato parte della loro vita alla società. Dirigenti e collaboratori che non possono essere dimenticati. E’ stata anche aggiornata la sezione Memorabilia ed è stata pubblicata la stagione 2000-2001 con immagini di azioni e di tifo. Tanto lavoro è stato fatto, tanto deve essere portato a termine: a breve saranno inseriti anche altri contributi, per dare così seguito al cammino che porterà al completamento del Museo. Il Siena Club Fedelissimi ricorda a tutti i visitatori che è ancora possibile effettuare una donazione pro Museo Robur.