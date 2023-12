Naldi, mercato frizzante. E Gaggini torna alla Pietà

Un mercato che stenta a decollare, perlomeno per quel che riguarda i colpi in entrata. Ma che potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni, magari pescando fra gli svincolati. E’ il punto sulle operazioni in entrata e in uscita messe a segno dalle società di Prato e provincia che militano nei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria, in attesa del ritorno in campo che si concretizzerà nei primi giorni del prossimo anno con la ripresa dei campionati. Nessun movimento di rilievo in Prima Categoria: Jolo, CSL Prato Social Club e C.F. 2001 hanno sostanzialmente deciso di non rimpolpare i rispettivi organici per il rush finale, al momento. Una decisione condivisa anche dalle squadre che militano nel girone E di Seconda Categoria, che vogliono a quanto pare andare avanti senza nuovi innesti.

Ed ecco che le prime novità arrivano dal girone F: la Pietà 2004 ha praticamente chiuso per il ritorno alla base del difensore ventenne Cosimo Gaggini, proveniente dal Settimello. E a rinforzare il pacchetto arretrato, sempre dal club calenzanese, c’è anche Gianmarco Cavaciocchi: l’obiettivo è quello di riprendersi la vetta del raggruppamento, sfruttando la pausa per recuperare le batterie. E il Prato Sport, già nelle scorse settimane, aveva prelevato dagli amatori l’attaccante Alessandro Berti. Decisamente più movimentata la situazione in Terza Categoria, con l’ultimo colpo in ordine cronologico messo a segno dal Paperino San Giorgio: coach Betti ha voluto ed ottenuto l’attaccante Lorenzo Nistri, ex-La Libertà Viaccia, già allenato ai tempi del Prato 2000.

Las Vegas punta molto sull’apporto dell’ex-Sestese Gabriele Bandinelli, che ha già avuto modo di esordire. E la Polisportiva Naldi si è rivelata infine la più attiva: a Poggio alla Malva sono infatti arrivati gli attaccanti Raffaele Cardamone (classe 2003, ex-Sporting Seano) Luca Borgioni (dal Firenze Nord) e Daniele Franceschini (dal Daytona) oltre ai difensori Matteo Camerini (dal Signa) e Leonardo Antenucci (dalle giovanili del C.F. 2001). A coach Pulidori il compito di far sì che i nuovi arrivati si integrino al più presto.

Giovanni Fiorentino