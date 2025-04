Nasce Asd Magliano Sant’Andrea: fusione tra Maglianese e Sant’Andrea

Maglianese e Sant’Andrea si uniscono in un’unica società. Dopo le voci degli ultimi mesi è arrivata anche l’ufficialità. E la nuova società si chiamerà Asd Magliano Sant’Andrea. E’ una decisione che è stata presa dopo un’attenta riflessione da parte delle due storiche realtà. La fusione si è resa necessaria superando i campanilismi sportivi, con i dirigenti che si sono resi conto delle difficoltà non solo economiche, che incontrano nel settore dilettantistico per la gestione di una squadra di calcio.

Il nuovo presidente sarà Roberto Brasini, già segretario del Sant’Andrea, che sarà affiancato ai vice presidenti Luca Corridori e Claudio Cosi. i due segretari saranno Andrea Venturelli e Sofia Francini. Cassieri, Marco Tommasi e Paolo Staccone. Direttore sportivo sarà Alessio Darini, già bandiera della Maglianese da giocatore e allenatore, che sarà affiancato da Emiliano Zauli. Fabrizio Boni sarà team manager. Il tecnico della prima squadra, che sarà in Seconda categoria, sarà Lorenzo Ferrigato, con Marco Franci nella doppia veste di allenatore in seconda e preparatore atletico.

I consiglieri della nuova società saranno invece Mirko Bianchi, Marta Micca, Claudio Angori, Romina Perugini, Michele Del Santi, Fabio Garofani, Claudio Marianelli, Marco Piovanello, Marco Bellumori, Marco Rossi, Giovanni Ciurciumel, Alessandro Perrone, Donatella Conti, Luigi Dalmazzi, Alessandro Tata. Tra gli obiettivi della nuova realtà c’è quella di creare una squadra Juniores, in collaborazione col Roselle, e una squadra amatori Uisp.